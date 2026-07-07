Без новых обещаний: станет ли саммит НАТО тестом на прочность Альянса и чего ожидать Украине

Сегодня стартует 36-й саммит НАТО. Он пройдет на фоне серьезной геополитической напряженности между странами-членами Альянса. Какие решения могут быть приняты и чего ожидать Украине – читайте в материале УНН.

Саммит пройдет 7–8 июля в Анкаре (Турция). Ожидается участие глав государств и правительств всех 32 членов Альянса. Встреча будет сосредоточена на трех главных вопросах: развитие обороны, инвестиции в оборонную промышленность и поддержка Украины. Союзники, особенно европейские страны, пытаются демонстрировать единство, особенно в вопросе построения общей обороны. В то же время вопрос поддержки Украины вызывает определенные дискуссии, а сам саммит пройдет на фоне глубокой геополитической напряженности.

Трансатлантические отношения накануне саммита

США под руководством администрации президента Дональда Трампа уже неоднократно давали понять, что защита Европы для них не приоритет. Обновленная Стратегия национальной безопасности США четко сосредоточена на защите собственной территории. А вот ответственность за безопасность в Европе и ведущая роль в поддержке Украины возлагается на союзников по НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп в Белом доме 8 апреля 2026 г. фото AP

Еще одним фактором, добавившим напряженности в отношения между странами-членами Альянса, стали угрозы Трампа о возможном силовом присоединении Гренландии и введение пошлин для европейских государств в ответ на поддержку Дании. Не улучшила ситуацию и операция США против Ирана, которую критиковали лидеры некоторых европейских стран, а Испания даже отказалась предоставлять авиабазу для американских самолетов.

На этом фоне примечательна ситуация с якобы отмененным визитом министра обороны США Пита Гегсета в Брюссель, где, как писали некоторые СМИ, он должен был сделать заявление о дополнительных сокращениях американских сил в Европе. Эту инициативу министра якобы отменили из-за отсутствия окончательной общей позиции по поддержке Европы в администрации Трампа. Хотя в США до сих пор считают, что европейцы делают для повышения своей обороноспособности недостаточно, не следует забывать, что НАТО — не только оборонный, но и политический Альянс, и окончательный разрыв с союзниками США не нужен. Тем более что это может еще больше развязать руки России.

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Вызовы, стоящие перед союзниками в отношениях в рамках Альянса, не позволяют ожидать принятия революционных решений. Генсек НАТО Марк Рютте уже описал этот саммит фразой - "выполнение, а не новые обещания". Аналитики Центра анализа европейской политики указывают, что в первую очередь саммит должен продемонстрировать, способны ли союзники выполнить взятые на себя обязательства.

Европа и ее способность к усилению

Согласно прошлогодним данным, европейские союзники и Канада нарастили расходы на оборону почти на 19% по сравнению с 2024 годом. В то же время некоторые страны не достигают установленного целевого уровня в 5% ВВП. Пока свежие данные не опубликованы, но среди аутсайдеров аналитики называют Испанию и Великобританию.

В то же время страны ЕС начали демонстрировать политические шаги в направлении развития собственной оборонной способности. Недавно еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубілюс выступил с инициативой создания Европейского оборонного союза – нового институционального инструмента объединения и усиления оборонных способностей. Этот формат должен интегрировать не только непосредственно страны-члены ЕС, но также Великобританию, Норвегию и, что важно, – Украину.

Мы должны учиться у Украины. Украинская противовоздушная оборона уничтожает 80% целей. Украинские дроны остановили продвижение России на суше и в Черном море, а также опустошили российский флот стратегических бомбардировщиков - подчеркнул он.

Европейцы стали придавать большее значение и потенциальным баллистическим угрозам со стороны России.

Мы также понимаем, что украинцы обладают очень специфическими знаниями – например, в сфере противоракетной обороны. Они сталкиваются с вызовом, поскольку россияне модернизируют свои баллистические ракеты, чтобы менять траекторию в полете, и традиционные системы, такие как Patriot, SAMP/T или IRIS-T, имеют некоторые проблемы с перехватом этих российских баллистических ракет. Сотрудничество между украинскими производителями, оборонными экспертами и европейскими производителями ракет будет чрезвычайно важным, ведь противоракетную оборону также необходимо модернизировать на европейском и западном уровне - заявил Кубілюс.

В этом ключе примечательно, что Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время может состояться встреча союзников по инициированной Украиной программе Freyja – панъевропейского противоракетного щита на базе ракеты FP-7.x производства Fire Point. Интерес к этой системе уже проявил ряд европейских партнеров.

Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?

А немецкая компания HENSOLDT уже заключила с украинской компанией меморандум о сотрудничестве. Немцы будут отвечать за производство, испытания и поставку радиолокационных систем, а также их интеграцию в комплекс. Ключевым элементом станет многофункциональный радар TRML-4D, построенный на технологии AESA, который способен одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 воздушных целей различных типов.

Известно, что система будет строиться на открытой архитектуре и интегрироваться через стандарт НАТО Link 16. Ожидаемая стоимость одной ракеты-перехватчика составит около 700 тыс. долларов. Для сравнения, стоимость ракеты американского комплекса Patriot PAC-3 оценивается примерно в 3,8 млн долларов.

Что саммит НАТО может дать Украине

В этом году между членами Альянса не было дискуссии, приглашать ли Президента Украины Владимира Зеленского на встречу стран-членов НАТО. Вероятно, это связано с успешными украинскими ударами вглубь территории РФ. Также в рамках саммита 8 июля запланирована встреча Зеленского с Трампом.

Встреча Зеленского и Трампа на прошлогоднем саммите НАТО

Среди ожиданий Украины от саммита: взносы через механизм PURL, которые могут быть объявлены уже во время мероприятия, решение о лицензиях на производство систем Patriot в Украине и ускорение создания противоракетной европейской программы, шагом к реализации которой уже стало соглашение, недавно подписанное министрами обороны Украины и Германии.

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Также ожидается, что в финальном коммюнике саммита будет зафиксировано ежегодное финансирование для Украины в размере 70 млрд евро: 40 миллиардов по соглашениям между Киевом и партнерами и 30 миллиардов кредита от ЕС. В то же время именно по финансированию оборонных потребностей Украины между союзниками возникли дискуссии. Послы НАТО в Брюсселе уже согласовали проект декларации с суммой 70 млрд евро помощи Украине на 2026 год. Однако спорным остался вопрос зафиксировать намерения продолжения финансирования. Против этого якобы выступает Италия, в то время как представители Германии настаивают, что это продемонстрирует устойчивость ЕС в поддержке Украины.

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НАТО меняется

Альянс перестраивается. Заявления Трампа о перекладывании ответственности на союзников и потенциальная угроза со стороны РФ, которая становится все менее призрачной, заставляют европейские страны серьезно задумываться об усилении собственной обороны. Важно, чтобы эти размышления были конвертированы в конкретные решения и разумные оборонные инвестиции, основанные на понимании современных вызовов.