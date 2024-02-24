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Бельгия откроет Офис агентства развития в Киеве и Харькове

Бельгия откроет Офис агентства развития в Киеве и Харькове

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 19:22  •  11426 просмотра

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Премьер-министр Бельгии объявил о планах открыть офисы Бельгийского агентства развития в Киеве и Харькове с целью приоритетного восстановления Украины.

Бельгия решила открыть Офис бельгийского агентства развития в Киеве и Харькове, ведь восстановление Украины является для страны приоритетом. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Восстановление Украины - это приоритет и Бельгия решила открыть Офис бельгийского агентства развития в Киеве. На следующих неделях оно будет открываться. Мы откроем офис также в Харькове - это регион, который мы будем восстанавливать

- рассказал де Кроо.

Кроме того, он сообщил, что Бельгия уже подготовила 1 700 украинских военнослужащих.

Мы являемся частью коалиции F-16 и мы тренируем ваших пилотов, чтобы они могли как можно скорее применить F-16 для защиты вашего (украинского - ред.) неба. Наши военные готовят и тренируют очень много военных - 1 700 военнослужащих уже подготовлены бельгийскими Вооруженными силами

- заявил де Кроо.

Напомним

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время выступления в ВР отметил, что нужно делать больше для поддержки Украины.

Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский24 февраля 2024, 18:26 • 16202 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Бельгия откроет Офис агентства развития в Киеве и Харькове

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