Бельгия откроет Офис агентства развития в Киеве и Харькове

Бельгия решила открыть Офис бельгийского агентства развития в Киеве и Харькове, ведь восстановление Украины является для страны приоритетом. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Восстановление Украины - это приоритет и Бельгия решила открыть Офис бельгийского агентства развития в Киеве. На следующих неделях оно будет открываться. Мы откроем офис также в Харькове - это регион, который мы будем восстанавливать - рассказал де Кроо.

Кроме того, он сообщил, что Бельгия уже подготовила 1 700 украинских военнослужащих.

Мы являемся частью коалиции F-16 и мы тренируем ваших пилотов, чтобы они могли как можно скорее применить F-16 для защиты вашего (украинского - ред.) неба. Наши военные готовят и тренируют очень много военных - 1 700 военнослужащих уже подготовлены бельгийскими Вооруженными силами - заявил де Кроо.

Напомним

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время выступления в ВР отметил, что нужно делать больше для поддержки Украины.

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