Бельгия откроет Офис агентства развития в Киеве и Харькове
Киев • УНН
Премьер-министр Бельгии объявил о планах открыть офисы Бельгийского агентства развития в Киеве и Харькове с целью приоритетного восстановления Украины.
Бельгия решила открыть Офис бельгийского агентства развития в Киеве и Харькове, ведь восстановление Украины является для страны приоритетом. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
Восстановление Украины - это приоритет и Бельгия решила открыть Офис бельгийского агентства развития в Киеве. На следующих неделях оно будет открываться. Мы откроем офис также в Харькове - это регион, который мы будем восстанавливать
Кроме того, он сообщил, что Бельгия уже подготовила 1 700 украинских военнослужащих.
Мы являемся частью коалиции F-16 и мы тренируем ваших пилотов, чтобы они могли как можно скорее применить F-16 для защиты вашего (украинского - ред.) неба. Наши военные готовят и тренируют очень много военных - 1 700 военнослужащих уже подготовлены бельгийскими Вооруженными силами
Напомним
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время выступления в ВР отметил, что нужно делать больше для поддержки Украины.
Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский24 февраля 2024, 18:26 • 16202 просмотра
Бельгия откроет Офис агентства развития в Киеве и Харькове
Премьер-министр Бельгии объявил о планах открыть офисы Бельгийского агентства развития в Киеве и Харькове с целью приоритетного восстановления Украины.
Стефанчук и премьер Бельгии обсудили оборонные вопросы и дальнейшую поддержку Украины
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо обсудили во время встречи продолжение военной и финансовой поддержки Украины.
Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев
Известные актеры и музыканты, среди которых более 30 мировых звезд, записали обращение в поддержку украинцев во вторую годовщину российского вторжения.
Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что российские ударные беспилотники движутся из Запорожской области в направлении Днепропетровской.
Зеленский наградил военных, которые участвовали в обороне аэропорта "Антонов"
Президент Зеленский наградил военнослужащих, которые защищали аэропорт "Антонов" в начале российского вторжения, государственными наградами, включая звание Героя Украины.
Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский
Зеленский отметил, что приоритет в переговорах с ЕС в этом году - защита Европы от российской агрессии и совместное решение имеющихся противоречий.
Под Марьинкой враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск - Генштаб
Украинские войска отражают многочисленные российские атаки. Генеральный штаб Украины сообщил, что за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.
Зеленский заявил, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей
Зеленский заявил, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от российских атак, и нужно оружие большой дальности, чтобы остановить удары по таким городам, как Харьков.
Женщина погибла и двое получили ранения в результате обстрела села Белозерка на Херсонщине
В результате обстрела села Белозерка Херсонской области Украины погибла 35-летняя женщина, ее муж и еще один местный житель получили ранения, сообщил председатель ОГА.
Зеленский о сбитом российском самолете А-50: это результат союза Украины и партнеров
По словам президента Владимира Зеленского, сбитие российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У стало результатом союза Украины с ее партнерами.