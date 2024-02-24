Ми повинні робити більше для оборони України - прем’єр Бельгії під час виступу в Раді
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Бельгії наголосив на необхідності робити більше для підтримки України та допомогти їй досягти перемоги над росією.
Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо під час виступу у ВР наголосив, що потрібно робити більше для підтримки України. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає УНН.
Я впевнений, що ми можемо подолати ті темні часи, щоб Україна повернулася до мирних часів. І я переконую вас, що Бельгія не лише на словах залишається з вами, але й на ділі. Ми зібрали значні ресурси для військової та гуманітарної допомоги, для відбудови. Рішення Ради Європи розпочати переговори про членство України означає, що ми дуже серйозно дивимося на майбутнє України у спільній Європі. І насамперед Україна продемонструвала, як вона серйозно дивиться на своє майбутнє у складі Європи
Він наголосив, що росія має заплатити за руйнацію, яку скоїла, а партнери мають більше допомагати Україні для досягнення перемоги.
Якщо сьогодні вам потрібні боєприпаси, вам потрібні винищувачі, це означає, що ми повинні робити більше та краще, тому що разом ми можемо досягти перемоги не лише для України, а для свободи й демократії в усьому світі
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