Ми повинні робити більше для оборони України - прем’єр Бельгії під час виступу в Раді

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо під час виступу у ВР наголосив, що потрібно робити більше для підтримки України. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає УНН.

Я впевнений, що ми можемо подолати ті темні часи, щоб Україна повернулася до мирних часів. І я переконую вас, що Бельгія не лише на словах залишається з вами, але й на ділі. Ми зібрали значні ресурси для військової та гуманітарної допомоги, для відбудови. Рішення Ради Європи розпочати переговори про членство України означає, що ми дуже серйозно дивимося на майбутнє України у спільній Європі. І насамперед Україна продемонструвала, як вона серйозно дивиться на своє майбутнє у складі Європи