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Мы должны делать больше для обороны Украины - премьер Бельгии во время выступления в Раде

Мы должны делать больше для обороны Украины - премьер Бельгии во время выступления в Раде

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 15:25  •  4507 просмотра

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Премьер-министр Бельгии отметил необходимость делать больше для поддержки Украины и помочь ей достичь победы над россией.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время выступления в ВР отметил, что нужно делать больше для поддержки Украины. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает УНН.

Я уверен, что мы можем преодолеть те темные времена, чтобы Украина вернулась к мирным временам. И я убеждаю вас, что Бельгия не только на словах остается с вами, но и на деле. Мы собрали значительные ресурсы для военной и гуманитарной помощи, для восстановления. Решение Совета Европы начать переговоры о членстве Украины означает, что мы очень серьезно смотрим на будущее Украины в общей Европе. И прежде всего Украина продемонстрировала, как она серьезно смотрит на свое будущее в составе Европы

- заявил де Кроо.

Он подчеркнул, что россия должна заплатить за разрушение, которое совершила, а партнеры должны больше помогать Украине для достижения победы.

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Если сегодня вам нужны боеприпасы, вам нужны истребители, это означает, что мы должны делать больше и лучше, потому что вместе мы можем достичь победы не только для Украины, а для свободы и демократии во всем мире

- сказал де Кроо.

Напомним

Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов. По данным СМИ, правительство Бельгии ознакомило представителей западных стран и стран "Большой семерки" с инициативой выпуска долговых обязательств для восстановления Украины. План заключается в использовании российских активов в качестве залога.

Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады24 февраля 2024, 12:45 • 31725 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
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ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
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Ми повинні робити більше для оборони України - прем’єр Бельгії під час виступу в Раді
We must do more for Ukraine's defense - Belgian Prime Minister in his speech to the Rada
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