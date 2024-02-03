Бельгія запропонувала план вилучення заморожених російських активів

Уряд Бельгії ознайомив представників західних країн та країн "Великої сімки" (G7) з ініціативою випуску боргових зобов'язань для відновлення України. План полягає у використанні російських активів як заставу. Про це повідомляє британська газета Financial Times, передає УНН.

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Згідно з ініціативою, заморожені в Європі активи РФ виступатимуть як гарантія погашення боргу. У такому разі країни-союзники Києва спочатку вимагатимуть від Росії погасити борг за випущеними зобов'язаннями, а у разі відмови почнуть вилучати заморожені активи.