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Бельгія запропонувала план вилучення заморожених російських активів

Бельгія запропонувала план вилучення заморожених російських активів

Київ • УНН

 • 78183 перегляди

Бельгія пропонує використовувати заморожені російські активи як заставу для випуску боргових зобов'язань для відновлення України.

Уряд Бельгії ознайомив представників західних країн та країн "Великої сімки" (G7) з ініціативою випуску боргових зобов'язань для відновлення України. План полягає у використанні російських активів як заставу. Про це повідомляє британська газета Financial Times, передає УНН.

Деталі

Згідно з ініціативою, заморожені в Європі активи РФ виступатимуть як гарантія погашення боргу. У такому разі країни-союзники Києва спочатку вимагатимуть від Росії погасити борг за випущеними зобов'язаннями, а у разі відмови почнуть вилучати заморожені активи.

Серед іншого це дозволить відкласти розв'язання питання про те, що відбуватиметься з суверенними російськими активами

 заявило FT джерело, знайоме з переговорами.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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