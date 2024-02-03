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Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов

Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 21:45  •  13318 просмотра

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Бельгия предлагает использовать замороженные российские активы в качестве залога для выпуска долговых обязательств для восстановления Украины.

Правительство Бельгии ознакомило представителей западных стран и стран "Большой семерки" (G7) с инициативой выпуска долговых обязательств для восстановления Украины. План заключается в использовании российских активов в качестве залога. Об этом сообщает британская газета Financial Times, передает УНН.

Детали

Согласно инициативе, замороженные в Европе активы РФ будут выступать как гарантия погашения долга. В таком случае страны-союзники Киева сначала будут требовать от России погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа начнут изымать замороженные активы.

Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами

 заявил FT источник, знакомый с переговорами.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Бельгія запропонувала план вилучення заморожених російських активів
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