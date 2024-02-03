Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов

Правительство Бельгии ознакомило представителей западных стран и стран "Большой семерки" (G7) с инициативой выпуска долговых обязательств для восстановления Украины. План заключается в использовании российских активов в качестве залога. Об этом сообщает британская газета Financial Times, передает УНН.

Детали

Согласно инициативе, замороженные в Европе активы РФ будут выступать как гарантия погашения долга. В таком случае страны-союзники Киева сначала будут требовать от России погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа начнут изымать замороженные активы.