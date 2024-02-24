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Бельгія відкриє Офіс агенції розвитку в Києві та Харкові

Київ • УНН

 • 34995 перегляди

Прем'єр-міністр Бельгії оголосив про плани відкрити офіси Бельгійського агентства розвитку в Києві та Харкові з метою пріоритетного відновлення України.

Бельгія відкриє Офіс агенції розвитку в Києві та Харкові

Бельгія вирішила відкрити Офіс бельгійської агенції розвитку в Києві та Харкові, адже відбудова України є для країни пріоритетом. Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Відбудова України – це пріоритет і Бельгія вирішила відкрити Офіс бельгійської агенції розвитку в Києві. Наступними тижнями воно буде відкриватися. Ми відкриємо офіс також в Харкові – це регіон який ми будемо відбудовувати

- розповів де Кроо.

Окрім того, він повідомив, що Бельгія вже підготувала 1 700 українських військовослужбовців.

Ми є частиною коаліції F-16 і ми тренуємо ваших пілотів, щоб вони могли якомога швидше застосувати F-16 для захисту вашого (українського – ред.) неба. Наші військові готують та тренують дуже багато військових – 1 700 військовослужбовців вже підготовлені бельгійськими Збройними силами

- заявив де Кроо.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо під час виступу у ВР наголосив, що потрібно робити більше для підтримки України.

Формат зустрічей з президенткою Єврокомісії та премʼєром Бельгії підкреслює пріоритет у відносинах з ЄС на цей рік – Зеленський24.02.24, 20:26 • 27931 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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