Бельгія відкриє Офіс агенції розвитку в Києві та Харкові
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Бельгії оголосив про плани відкрити офіси Бельгійського агентства розвитку в Києві та Харкові з метою пріоритетного відновлення України.
Бельгія вирішила відкрити Офіс бельгійської агенції розвитку в Києві та Харкові, адже відбудова України є для країни пріоритетом. Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.
Відбудова України – це пріоритет і Бельгія вирішила відкрити Офіс бельгійської агенції розвитку в Києві. Наступними тижнями воно буде відкриватися. Ми відкриємо офіс також в Харкові – це регіон який ми будемо відбудовувати
Окрім того, він повідомив, що Бельгія вже підготувала 1 700 українських військовослужбовців.
Ми є частиною коаліції F-16 і ми тренуємо ваших пілотів, щоб вони могли якомога швидше застосувати F-16 для захисту вашого (українського – ред.) неба. Наші військові готують та тренують дуже багато військових – 1 700 військовослужбовців вже підготовлені бельгійськими Збройними силами
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