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Бельгия готова профинансировать Украине оборонные нужды прибылью от конфискованных активов рф - Шмыгаль

Бельгия готова профинансировать Украине оборонные нужды прибылью от конфискованных активов рф - Шмыгаль

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 17:38  •  8757 просмотра

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Бельгия получила 1,7 млрд евро прибыли от российских активов и направит средства на поддержку украинских беженцев и нужды обороны.

Бельгия получила доходы от использования российских активов в размере 1,7 млрд евро. Эти средства страна разделила на поддержку украинских беженцев в ЕС, но готова профинансировать украинские потребности, в том числе и в обороне. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Прибыли от использования российских активов есть в Бельгии. Бельгия задекларировала, что они получили в бюджет, и это уже их доходы - 1,7 млрд евро. Эти 1,7 млрд разделены частично на поддержку украинских беженцев в ЕС, частично Бельгия готова профинансировать украинские потребности, в том числе и в обороне

- сказал Шмыгаль.

Он добавил, что об этом было обсуждено во время визита премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

Безусловно не все детали я могу сейчас озвучить, но Бельгия готова нас мощно поддержать, в частности, и из этих средств (...) Бельгия готова совместно с партнерами рассматривать возможность конфискации российских активов и передачи их Украине. Эти механизмы в течение этого года будем прорабатывать. Начнем эту работу с весенних встреч на базе МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне и дальше будем продолжать на всех площадках, включая нашу конференцию по восстановлению в Берлине. Я считаю, что это должна быть ключевая тема

- добавил Шмыгаль.

Напомним

Конфискация российских активов станет надежным источником поддержки Украины и финансирования ее восстановления. Сейчас ведутся диалоги о конфискации 300 млрд долларов российских активов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Бельгія готова профінансувати Україні оборонні потреби прибутком від конфіскованих активів рф - Шмигаль
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