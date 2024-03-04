Бельгия готова профинансировать Украине оборонные нужды прибылью от конфискованных активов рф - Шмыгаль

Бельгия получила доходы от использования российских активов в размере 1,7 млрд евро. Эти средства страна разделила на поддержку украинских беженцев в ЕС, но готова профинансировать украинские потребности, в том числе и в обороне. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Прибыли от использования российских активов есть в Бельгии. Бельгия задекларировала, что они получили в бюджет, и это уже их доходы - 1,7 млрд евро. Эти 1,7 млрд разделены частично на поддержку украинских беженцев в ЕС, частично Бельгия готова профинансировать украинские потребности, в том числе и в обороне - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что об этом было обсуждено во время визита премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

Безусловно не все детали я могу сейчас озвучить, но Бельгия готова нас мощно поддержать, в частности, и из этих средств (...) Бельгия готова совместно с партнерами рассматривать возможность конфискации российских активов и передачи их Украине. Эти механизмы в течение этого года будем прорабатывать. Начнем эту работу с весенних встреч на базе МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне и дальше будем продолжать на всех площадках, включая нашу конференцию по восстановлению в Берлине. Я считаю, что это должна быть ключевая тема - добавил Шмыгаль.

Напомним

Конфискация российских активов станет надежным источником поддержки Украины и финансирования ее восстановления. Сейчас ведутся диалоги о конфискации 300 млрд долларов российских активов.