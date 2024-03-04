Бельгія готова профінансувати Україні оборонні потреби прибутком від конфіскованих активів рф - Шмигаль
Київ • УНН
Бельгія отримала 1,7 млрд євро прибутку від російських активів і спрямує кошти на підтримку українських біженців та потреби оборони.
Бельгія отримала прибутки від використання російських активів у розмірі 1,7 млрд євро. Ці кошти країна розділила на підтримку українських біженців у ЄС, але готова профінансувати українські потреби, зокрема і в обороні. Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
Прибутки від використання російських активів є в Бельгії. Бельгія задекларувала, що вони отримали в бюджет, і це вже їх доходи - 1,7 млрд євро. Ці 1,7 млрд розділені частково на підтримку українських біженців у ЄС, частково Бельгія готова профінансувати українські потреби, зокрема і в обороні
Він додав, що про це було обговорено під час візиту прем’єр-міністра Бельгії Олександра де Кроо.
Безумовно не всі деталі я можу зараз озвучити, але Бельгія готова нас потужно підтримати, зокрема, і з цих коштів (...) Бельгія готова спільно з партнерами розглядати можливість конфіскації російських активів і передачі їх Україні. Ці механізми протягом цього року будемо опрацьовувати. Почнемо цю роботу з весняних зустрічей на базі МВФ та Світового банку у Вашингтоні і далі будемо продовжувати на всіх майданчиках, включно з нашою конференцією з відновлення в Берліні. Я вважаю, що це має бути ключова тема
Нагадаємо
Конфіскація російських активів стане надійним джерелом підтримки України і фінансування її відновлення. Наразі ведуться діалоги про конфіскацію 300 млрд доларів російських активів.