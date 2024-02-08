Байден раскритиковал республиканцев после того, как Сенат заблокировал соглашение по границе с пакетом помощи Украине

Президент США Джо Байден резко критиковал республиканцев в Конгрессе во время сбора средств в Нью-Йорке в среду после того, как Республиканская партия в Сенате США заблокировала двухпартийное соглашение о границе и пакет иностранной помощи, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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Байден заявил, что "никогда не думал, что увижу на Капитолийском холме нечто подобное, что мы видим сейчас", и обвинил своего оппонента, бывшего президента США Дональда Трампа, в том, что тот звонил и "угрожал" законодателям "возмездием", если они поддержат пакет, который также включает увеличение американского финансирования для Украины и Израиля.

Республиканцы, как заявил Байден, "уходят, потому что им звонит Дональд Трамп и угрожает".

Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что Байден выразил донорам "обеспокоенность тем, что союзники Украины отказываются от поддержки страны в критический момент ее войны по отражению вторжения россии".

Байден, по данным Bloomberg, сказал во время сбора средств в Нью-Йорке в среду, что президент россии владимир путин "на пятках". "А что мы делаем? Отступаем?" - добавил Байден.

Заявления, сделанные за закрытыми дверями перед донорам в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, стали предварительным обзором того, как Байден планирует использовать неудачное голосование по границе в своих политических целях в последующие месяцы, отмечает CNN.

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