Байден розкритикував республіканців після того, як Сенат заблокував угоду щодо кордону з пакетом допомоги Україні

ukenru
19:41 • 37085 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 86787 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111358 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113521 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227584 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155013 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145602 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132104 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121635 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112833 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124076 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129875 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134190 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109933 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51607 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227583 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384270 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439738 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448180 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357654 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111357 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129875 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124076 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98237 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107595 перегляди
Актуальне
Байден розкритикував республіканців після того, як Сенат заблокував угоду щодо кордону з пакетом допомоги Україні

Байден розкритикував республіканців після того, як Сенат заблокував угоду щодо кордону з пакетом допомоги Україні

Київ • УНН

 • 34286 перегляди

Президент США Байден різко розкритикував республіканців за блокування двопартійної угоди щодо кордону та пакету зовнішньої допомоги, який передбачав збільшення фінансування для України та Ізраїлю, звинувативши колишнього президента Трампа в погрозах законодавцям.

Президент США Джо Байден різко критикував республіканців у Конгресі під час збору коштів у Нью-Йорку в середу після того, як Республіканська партія в Сенаті США заблокувала двопартійну угоду про кордон та пакет іноземної допомоги, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Байден заявив, що "ніколи не думав, що побачу на Капітолійському пагорбі щось подібне, що ми бачимо зараз", і звинуватив свого опонента, колишнього президента США Дональда Трампа, у тому, що той дзвонив і "погрожував" законодавцям "відплатою", якщо вони підтримають пакет, що також включає збільшення американського фінансування для України та Ізраїлю.

Республіканці, як заявив Байден, "ідуть, бо їм дзвонить Дональд Трамп та погрожує".

Bloomberg, своєю чергою, зазначає, що Байден висловив донорам "занепокоєння тим, що союзники України відмовляються від підтримки країни в критичний момент її війни з відбиття вторгнення росії". 

Байден, за даними Bloomberg, сказав під час збору коштів у Нью-Йорку в середу, що президент росії володимир путін "на п'ятах". "А що ми робимо? Відступаємо?" - додав Байден.

Заяви, зроблені за зачиненими дверима перед донорам у Верхньому Вест-Сайді Мангеттена, стали попереднім оглядом того, як Байден планує використовувати невдале голосування щодо кордону у своїх політичних цілях у наступні місяці, зазначає CNN.

"Проблиски надії": NYT оцінило можливість просування у Сенаті США пакету допомоги Україні08.02.24, 08:57 • 28757 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
cnnCNN
the-new-york-timesThe New York Times
respublikanska-partiia-sshaРеспубліканська партія (США)
bloomberg-lpBloomberg L.P.
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63