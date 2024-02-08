Байден розкритикував республіканців після того, як Сенат заблокував угоду щодо кордону з пакетом допомоги Україні
Київ • УНН
Президент США Байден різко розкритикував республіканців за блокування двопартійної угоди щодо кордону та пакету зовнішньої допомоги, який передбачав збільшення фінансування для України та Ізраїлю, звинувативши колишнього президента Трампа в погрозах законодавцям.
Президент США Джо Байден різко критикував республіканців у Конгресі під час збору коштів у Нью-Йорку в середу після того, як Республіканська партія в Сенаті США заблокувала двопартійну угоду про кордон та пакет іноземної допомоги, пише УНН з посиланням на CNN.
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Байден заявив, що "ніколи не думав, що побачу на Капітолійському пагорбі щось подібне, що ми бачимо зараз", і звинуватив свого опонента, колишнього президента США Дональда Трампа, у тому, що той дзвонив і "погрожував" законодавцям "відплатою", якщо вони підтримають пакет, що також включає збільшення американського фінансування для України та Ізраїлю.
Республіканці, як заявив Байден, "ідуть, бо їм дзвонить Дональд Трамп та погрожує".
Bloomberg, своєю чергою, зазначає, що Байден висловив донорам "занепокоєння тим, що союзники України відмовляються від підтримки країни в критичний момент її війни з відбиття вторгнення росії".
Байден, за даними Bloomberg, сказав під час збору коштів у Нью-Йорку в середу, що президент росії володимир путін "на п'ятах". "А що ми робимо? Відступаємо?" - додав Байден.
Заяви, зроблені за зачиненими дверима перед донорам у Верхньому Вест-Сайді Мангеттена, стали попереднім оглядом того, як Байден планує використовувати невдале голосування щодо кордону у своїх політичних цілях у наступні місяці, зазначає CNN.
"Проблиски надії": NYT оцінило можливість просування у Сенаті США пакету допомоги Україні08.02.24, 08:57 • 28757 переглядiв