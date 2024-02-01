Байден на Национальном молитвенном завтраке вспомнил об Украине
Киев • УНН
На Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, округ Колумбия, президент США Джо Байден говорил о продолжении поддержки США Украины против российской агрессии и о работе ради мира во всем мире.
США работают над обеспечением мира для украинского народа перед лицом путинской агрессии и должны продолжать помогать Киеву. С таким утверждением выступил президент США Джо Байден во время речи на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии в Вашингтоне, в четверг, 1 февраля 2024 года. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.
Вызов нашего времени напоминает нам о нашей ответственности как страны - помогать друг другу, способствовать справедливому и прочному миру, поддерживать его за рубежом и здесь, дома. ... Мы также работаем ради мира, безопасности и достоинства для украинского народа, который демонстрирует невероятную смелость и выносливость против путинской агрессии. Мы должны продолжать помогать им.
Детали
Президент США Джо Байден во время молитвенного завтрака вспомнил не только об Украине, но и о ситуации в Газе. А также, он отметил, что в США не только молятся за мир, но и работают над его поддержанием в мире. Байден назвал США "уникальной страной, единственной, которая основана на идее" и заявил, что весь мир наблюдает за США как за великой державой.
Я надеюсь, что мы продолжим верить, что наши лучшие дни впереди, и как нация мы продолжаем верить в честность, порядочность, достоинство и уважение... Вместе мы верим в Америку. Это моя молитва - помнить, кто мы есть! Мы - Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, и я говорю это искренне, ничего, что выходит за рамки наших возможностей, если мы будем действовать вместе. Мы единственная нация в мире, которая вышла из любого кризиса, сильнее, чем мы входили, когда действовали вместе!
Во время мероприятия отрывок из молитвы прочитал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Также перед участниками молитвенного завтрака выступили американские сенаторы от обеих ведущих партий, которые произнесли молитвы за президента и также отметили необходимость единения нации и политиков.
Справочно
Национальный молитвенный завтрак проводится ежегодно в американской столице. Обычно, на эту встречу приглашают политиков и религиозных лидеров со всей страны и из-за рубежа. Официально цель такой встречи - вместе молиться, говорить о важности веры (разных религий), смирения среди лидеров.
Неофициально такие молитвенные встречи начали проводить во время Второй мировой войны, но при участии президента страны первый Национальный молитвенный завтрак прошел в 1953 году при администрации Эйзерхауэра.
Как сообщают американские издания, именно президенту Эйзенхауэру, который не был очень религиозным, но посещал молитвенные завтраки, принадлежит фраза на долларовых банкнотах "Мы верим в Бога", и слова "под Богом" в "Присяге верности" стране. Это был один из способов противостоять коммунизму и уменьшить популярность Советского Союза в США после Второй Мировой войны. С тех пор президенты ежегодно посещают Национальные молитвенные завтраки.
Байден на Национальном молитвенном завтраке вспомнил об Украине
На Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, округ Колумбия, президент США Джо Байден говорил о продолжении поддержки США Украины против российской агрессии и о работе ради мира во всем мире.
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