Байден на Національному молитовному сніданку згадав про Україну

CША працюють над забезпеченням миру для українського народу перед обличчям путінської агресії та повинні продовжувати допомагати Києву. Із таким твердженням виступив президент США Джо Байден під час промови на Національному молитовному сніданку в Капітолії у Вашингтоні, у четвер, 1 лютого 2024 року. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Виклик нашого часу нагадує нам про нашу відповідальність як країни - допомагати одне одному, сприяти справедливому і міцному миру, підтримувати його за кордоном і тут, удома. … Ми також працюємо заради миру, безпеки та гідності для українського народу, який демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії. Ми мусимо продовжувати допомагати їм. - сказав Байден.

Деталі

Президент США Джо Байден під час молитовного сніданку згадав не лише про Україну, а й про ситуацію в Газі. А також, він наголосив, що у США не лише моляться за мир, а й працюють над його підтриманням у світі. Байден назвав США "унікальною країною, єдиною, яка заснована на ідеї" і заявив, що весь світ спостерігає за США як за великою державою.

Я сподіваюся, що ми продовжимо вірити, що наші найкращі дні попереду, і як нація ми продовжуємо вірити в чесність, порядність, гідність і повагу... Разом ми віримо в Америку. Це моя молитва - пам'ятати, хто ми є! Ми - Сполучені Штати Америки. Немає нічого, і я кажу це щиро, нічого, що виходить за рамки наших можливостей, якщо ми будемо діяти разом. Ми єдина нація у світі, яка вийшла з будь-якої кризи, сильнішою, ніж ми входили, коли діяли разом! - закликав Байден.

Під час заходу уривок із молитви прочитав спікер Палати представників США Майк Джонсон. Також перед учасниками молитовного сніданку виступили американські сенатори від обох провідних партій, які виголосили молитви за президента та також наголосили на необхідності єднання нації та політиків.

Довідково

Національний молитовний сніданок проводиться щороку в американській столиці. Зазвичай, на цю зустріч запрошують політиків і релігійних лідерів з усієї країни та з-за кордону. Офіційно мета такої зустрічі - разом молитися, говорити про важливість віри (різних релігій), смирення серед лідерів.

Неофіційно такі молитовні зустрічі почали проводити під час ІІ Світової війни, але за участі президента країни перший Національний молитовний сніданок пройшов 1953 року за адміністрації Ейзергауера.

Як повідомляють американські видання, саме президенту Ейзенгауеру, який не був дуже релігійним, але відвідував молитовні сніданки, належить фраза на доларових банкнотах "Ми віримо в Бога", та слова "під Богом" у "Присязі вірності" країні. Це був один зі способів протистояти комунізму та зменшити популярність Радянського Союзу у США після Другої Світової війни. Відтоді президенти щороку відвідують Національні молитовні сніданки.