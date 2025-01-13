Байден и Нетаньяху обсудили новые условия переговоров в Дохе
Киев • УНН
Президент США и премьер Израиля провели переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Байден отметил изменившиеся региональные обстоятельства после падения режима Асада и ослабления влияния Ирана.
Президент США Джо Байден поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о переговорах, которые продолжаются в Дохе по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников.
Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает УНН.
Детали
Оба лидера обсудили переговоры, продолжающиеся в Дохе по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников на основе договоренностей от 27 мая 2024 года, описанных Президентом в прошлом году и единогласно одобренных Советом Безопасности ООН
Джо Байден отметил о фундаментально изменившейся региональной обстановке после соглашения о прекращении огня в Ливане, падения режима Асада в Сирии и ослабления власти Ирана в регионе.
Поэтому он отметил немедленную необходимость прекращения огня в Газе и возвращения заложников, при этом с увеличением гуманитарной помощи, что стало возможным благодаря прекращению боевых действий в рамках соглашения.
Нетаньяху выразил благодарность президенту Байдену за долговременную поддержку Израиля и значительный вклад Соединенных Штатов в укрепление безопасности страны.
Напомним
Израильская делегация прибыла в Доху для переговоров с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Основные разногласия касаются контроля над Филадельфийским коридором и присутствия войск в Газе.