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Байден и Нетаньяху обсудили новые условия переговоров в Дохе

Байден и Нетаньяху обсудили новые условия переговоров в Дохе

Киев  •  УНН

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Президент США и премьер Израиля провели переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Байден отметил изменившиеся региональные обстоятельства после падения режима Асада и ослабления влияния Ирана.

Президент США Джо Байден поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о переговорах, которые продолжаются в Дохе по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает УНН.

Детали 

Оба лидера обсудили переговоры, продолжающиеся в Дохе по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников на основе договоренностей от 27 мая 2024 года, описанных Президентом в прошлом году и единогласно одобренных Советом Безопасности ООН

- говорится в сообщении.

Джо Байден отметил о фундаментально изменившейся региональной обстановке после соглашения о прекращении огня в Ливане, падения режима Асада в Сирии и ослабления власти Ирана в регионе. 

Поэтому он отметил немедленную необходимость прекращения огня в Газе и возвращения заложников, при этом с увеличением гуманитарной помощи, что стало возможным благодаря прекращению боевых действий в рамках соглашения.

Нетаньяху выразил благодарность президенту Байдену за долговременную поддержку Израиля и значительный вклад Соединенных Штатов в укрепление безопасности страны. 

Напомним 

Израильская делегация прибыла в Доху для переговоров с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Основные разногласия касаются контроля над Филадельфийским коридором и присутствия войск в Газе.

Алина Волянская

Алина Волянская

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