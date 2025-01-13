Байден і Нетаньягу обговорили нові умови переговорів у Досі

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Президент США та прем'єр Ізраїлю провели переговори щодо припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Байден наголосив на змінених регіональних обставинах після падіння режиму Асада та послаблення впливу Ірану.

Президент США Джо Байден поговорив з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу про переговори, що тривають у Досі щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, передає УНН.

Деталі 

Обидва лідери обговорили переговори, що тривають у Досі щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників на основі домовленостей від 27 травня 2024 року, описаних Президентом минулого року та одноголосно схвалених Радою Безпеки ООН

- йдеться у повідомленні.

Джо Байден зазначив про фундаментально змінені регіональні обставини після угоди про припинення вогню в Лівані, падіння режиму Асада в Сирії та послаблення влади Ірану в регіоні. 

Тож він наголосив на негайній необхідності припинення вогню в Газі та повернення заручників, при цьому зі збільшенням гуманітарної допомоги, що стало можливим завдяки припиненню бойових дій в рамках угоди.

Нетаньягу висловив подяку президенту Байдену за довготривалу підтримку Ізраїлю та значний внесок Сполучених Штатів у зміцнення безпеки країни. 

Нагадаємо 

Ізраїльська делегація прибула до Дохи для переговорів з ХАМАС щодо звільнення заручників та припинення вогню. Основні розбіжності стосуються контролю над Філадельфійським коридором та присутності військ в Газі.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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