Байден і Нетаньягу обговорили нові умови переговорів у Досі
Київ • УНН
Президент США та прем'єр Ізраїлю провели переговори щодо припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Байден наголосив на змінених регіональних обставинах після падіння режиму Асада та послаблення впливу Ірану.
Президент США Джо Байден поговорив з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу про переговори, що тривають у Досі щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників.
Про це йдеться у повідомленні Білого дому, передає УНН.
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Обидва лідери обговорили переговори, що тривають у Досі щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників на основі домовленостей від 27 травня 2024 року, описаних Президентом минулого року та одноголосно схвалених Радою Безпеки ООН
Джо Байден зазначив про фундаментально змінені регіональні обставини після угоди про припинення вогню в Лівані, падіння режиму Асада в Сирії та послаблення влади Ірану в регіоні.
Тож він наголосив на негайній необхідності припинення вогню в Газі та повернення заручників, при цьому зі збільшенням гуманітарної допомоги, що стало можливим завдяки припиненню бойових дій в рамках угоди.
Нетаньягу висловив подяку президенту Байдену за довготривалу підтримку Ізраїлю та значний внесок Сполучених Штатів у зміцнення безпеки країни.
Нагадаємо
Ізраїльська делегація прибула до Дохи для переговорів з ХАМАС щодо звільнення заручників та припинення вогню. Основні розбіжності стосуються контролю над Філадельфійським коридором та присутності військ в Газі.