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Азербайджан сообщил о периодических обстрелах с территории Армении: что известно о взаимных обвинениях сторон

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Минобороны Азербайджана заявило о периодических обстрелах 24-26 мая позиций ВС республики в Кельбаджарском и Гедабекском районах с территории Армении, вчера же — Ереван обвинил в обстрелах ВС Азербайджана, передает УНН.

Азербайджан сообщил о периодических обстрелах с территории Армении: что известно о взаимных обвинениях сторон

Обвинения Баку

“С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения”, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, по утверждению Минобороны, армянской стороной “с целью провокации” был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении постов ВС Азербайджана, расположенных в окрестностях города Шуша в Нагорном Карабахе.

“Ответный огонь открыт не был, потерь нет”, — подчеркивается в сообщении.

Обвинения Еревана

Вооруженные силы Азербайджана во вторник, 25 мая, обстреляли позиции армянской армии близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области, сообщили в Минобороны республики.

Информация о жертвах

Армянский военнослужащий 25 мая получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области, сообщила пресс-служба военного ведомства.

“Контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян получил смертельное ранение в результате перестрелки, начавшейся после того, как противник открыл огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области”, — отмечается в заявлении Минобороны.

Перестрелка на границе Армении и Азербайджана ранее

Азербайджанские военные извинились за выстрелы в приграничной части армянской Гегаркуникской области, назвав их случайными. Об этом сообщила 20 мая пресс-служба Минобороны Армении.

“Командир азербайджанских вооруженных сил связался с командиром армянской части, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной”, — отметили в Минобороны. Вооруженные силы Армении предупредили, что в следующий раз подобные инциденты будут рассматриваться как преднамеренная попытка конфронтации.

Президент Азербайджана заявил о намерении “жить бок о бок”

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции, посвященной развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе — народы Азербайджана и Армении должны научиться жить бок о бок.

“Азербайджан открыт для сотрудничества, открыт для планирования общего будущего, потому что мы — соседи, нравится это нам или нет. Мы должны жить бок о бок, и мы должны снова научиться жить бок о бок”, — заявил Алиев.

Вместе с тем он признал, что это нелегко. “Эмоции присутствуют, особенно когда азербайджанцы посещают освобожденные территории и видят тотальное разрушение. Можно представить, какие эмоции они испытывают. Но роль политиков заключается в том, чтобы защитить имеющуюся повестку дня и объяснять, что только через контакты, через взаимодействие можно обеспечить развитие, мир и безопасность в регионе”, — добавил президент Азербайджана.

События ранее

20 мая глава правительства Армении Никол Пашинян назвал количество военных Азербайджана, находящихся на территории республики.

Армения заявила, что прекращает попытки тылового обеспечения ВС Азербайджана, до сих пор находящихся на ее территории.

17 мая глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что ситуация на границе республики с Азербайджаном становится “агрессивной”.

В тоже время президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре, состоявшемся в понедельник, с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым расценил ситуацию на границе с Арменией как стабильную, подчеркнув, что идут переговоры.

14 мая Армения разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе.

Кремль заявил о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории.

Контекст

Накануне Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.

В среду, 12 мая, Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

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