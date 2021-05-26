Азербайджан повідомив про періодичні обстріли з території Вірменії: що відомо про взаємні звинувачення сторін

Звинувачення Баку

“З 24 по 26 травня позиції азербайджанської армії в Кельбаджарському і Гедабекському районах періодично зазнавали обстрілу зі стрілецької зброї з позицій противника в Гегаркунікській області Республіки Вірменія”, — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Крім того, за твердженням Міноборони, вірменською стороною “з метою провокації” був відкритий вогонь в повітря з автоматичної зброї в напрямку постів ЗС Азербайджану, розташованих в околицях міста Шуша в Нагірному Карабасі.

“Вогонь у відповідь відкритий не був, втрат немає”, — підкреслюється в повідомленні.

Звинувачення Єревана

Збройні сили Азербайджану у вівторок, 25 травня, обстріляли позиції вірменської армії поблизу села Верін Шоржа в Гегаркунікской області, повідомили в Міноборони республіки.

Інформація про жертви

Вірменський військовослужбовець 25 травня отримав смертельне поранення в результаті перестрілки на вірмено-азербайджанському кордоні в Гегаркунікській області, повідомила пресслужба військового відомства.

“Контрактник ЗС Вірменії, молодший сержант В. Хуршудян отримав смертельне поранення в результаті перестрілки, що почалася після того, як противник відкрив вогонь в прикордонному районі Верін Шоржа Гегаркунікської області”, — наголошується в заяві Міноборони.

Перестрілка на кордоні Вірменії та Азербайджану раніше

Азербайджанські військові вибачилися за постріли в прикордонній частині вірменської Гегаркунікської області, назвавши їх випадковими. Про це повідомила 20 травня пресслужба Міноборони Вірменії.

“Командир азербайджанських збройних сил зв’язався з командиром вірменської частини, попросив його припинити вогонь, вибачився і сказав, що стрілянина була випадковою”, — зазначили в Міноборони. Збройні сили Вірменії попередили, що наступного разу подібні інциденти будуть розглядатися як навмисна спроба конфронтації.

Президент Азербайджану заявив про намір “жити пліч-о-пліч”

Як заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на конференції, присвяченій розвитку і перспективам співпраці на Південному Кавказі — народи Азербайджану і Вірменії повинні навчитися жити пліч-о-пліч.

“Азербайджан відкритий для співпраці, відкритий для планування спільного майбутнього, тому що ми — сусіди, подобається це нам чи ні. Ми повинні жити пліч-о-пліч, і ми повинні знову навчитися жити пліч-о-пліч”, — заявив Алієв.

Разом з тим він визнав, що це нелегко. “Емоції присутні, особливо коли азербайджанці відвідують звільнені території і бачать тотальне руйнування. Можна уявити, які емоції вони відчувають. Але роль політиків полягає в тому, щоб захистити наявний порядок денний і пояснювати, що тільки через контакти, через взаємодію можна забезпечити розвиток, мир і безпеку в регіоні”, — додав президент Азербайджану.

Події раніше

20 травня голова уряду Вірменії Нікол Пашинян назвав кількість військових Азербайджану, які перебувають на території республіки.

Вірменія заявила, що припиняє спроби тилового забезпечення ЗС Азербайджану, які досі перебувають на її території.

17 травня глава уряду Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що ситуація на кордоні республіки з Азербайджаном стає “агресивнішою”.

У той же час президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові, що відбулася в понеділок, з казахстанським колегою Касим-Жомарт Токаєвим розцінив ситуацію на кордоні з Вірменією як стабільну, підкресливши, що йдуть переговори.

14 травня Вірменія розіслала листи державам ОДКБ через ситуацію з військами Азербайджану на своєму кордоні.

Кремль заявив про те, що виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не просив про допомогу через ситуацію у Сюнікській області на кордоні з Азербайджаном.

Володимир Путін і виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян по телефону обговорили ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном виступив за негайне виведення азербайджанських військових з вірменської території.

Контекст

Напередодні Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на візит заходу Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

У середу, 12 травня, Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.