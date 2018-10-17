Авиакатастрофа Су-27 в Винницкой области: что известно и как продвигается расследование

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Во время масштабных военных учений "Чистое небо - 2018", к которым присоединились страны НАТО, в частности США, накануне в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили. Один из них - украинский военный летчик полковник Иван Петренко, информацию относительно другого в оборонном ведомстве пообещали сообщить позже. В то же время в ВВС США отметили вовлеченность в этот инцидент военного США. Последние новости с места происшествия УНН рассказала начальник отдела коммуникации ГУ НП в Винницкой области Анна Олейник.

"По состоянию на сейчас могу сказать, что полиция, в частности, следователи работают на месте происшествия. Работают 20 следователей, помогают проводить осмотр места происшествия и сотрудники Хмельницкого отделения полиции. Они сейчас работают непосредственно в районе катастрофы самолета. Проводятся следственные действия, работают криминалисты", - рассказала Олейник.

Она не смогла ответить на вопрос о том, появились ли уже предварительные версии катастрофы.

"Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Он продолжается, собирают все обломки самолета, вещественные доказательства, которые есть на поле. В дальнейшем будут назначаться экспертизы", - сообщила Олейник.

Так, 16 октября военный самолет Су-27 упал в районе села Уланов в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета.

По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли. Правда через несколько минут сообщение о жертвах катастрофы исчезло, зато появилась такая же информация, но уже без указания национальности погибших.

Позже в ВВС США подтвердили вовлеченность американского военного в инцидент с самолетом, который потерпел катастрофу.

Впоследствии стало известно и имя погибшего украинского пилота - заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ полковник Иван Петренко.

После катастрофы место аварии окружили около 100 полицейских.

Правоохранители сообщили, что, скорее всего, самолет Су-27 начал падать над селом, но пилоты отвели его, и он разбился в поле. Также вечером во вторник появилась информация о том, что на борту самолета Су-27 могли быть боеприпасы.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона внесла в ЕРДР сведения об инциденте по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним") Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области. Сейчас на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъято летную документацию и документы на самолет.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что руководство учений "Чистое небо - 2018", которые проходят в течение 8-19 октября, решило продолжить полеты всех типов авиатехники несмотря на авиакатастрофу истребителя Су-27 в Винницкой области. На эти учения, в частности, прилетели F-15 144 истребительного крыла Национальной гвардии штата Калифорния в США.

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