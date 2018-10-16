Авіакатастрофа Су-27: у ВПС США підтвердили присутність американського військового у літаку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Військово-повітряні сили США повідомили, що військовий США став учасником інциденту з літаком Су-27, який зазнав катастрофи у вівторок в ході навчань “Чисте Небо 2018”. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передає УНН.
“Ми бачили повідомлення щодо нещасного випадку, і можемо підтвердити, що цей інцидент був пов’язаний з військовослужбовцем США. У даний час він знаходиться під розслідуванням, і ми надалі надаватимемо більше інформації, коли вона стане доступною”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у вівторок військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.
За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких — офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий — військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.