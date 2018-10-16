Авіакатастрофа Су-27: у ВПС США підтвердили присутність американського військового у літаку

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Військово-повітряні сили США повідомили, що військовий США став учасником інциденту з літаком Су-27, який зазнав катастрофи у вівторок в ході навчань “Чисте Небо 2018”. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передає УНН.