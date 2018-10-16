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Авіакатастрофа Су-27: знайшли тіла двох пілотів, один - військовий США

Київ • УНН

 • 30113 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В авіакатастрофі літака Су-27 УБ у Вінницькій області загинули двоє пілотів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook, передає УНН.

За уточненою інформацією Генштабу, сьогодні близько 17.00 в районі села Уланів... під час виконання навчально-бойового польоту впав літак Повітряних сил ЗСУ Су-27 УБ.

"...за інформацією пошуково-рятувальної групи було виявлено тіла двох пілотів: один - військовослужбовець Повітряних сил ЗСУ, другий - військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що за кілька хвилин повідомлення про жертв катастрофи зникло, натомість з'явилась така ж інформація, але уже без зазначення національності загиблих.

Нагадаємо, під час навчально-бойового польоту впав літак Су-27 у районі села Уланів на Вінниччині.

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