Авіакатастрофа Су-27: знайшли тіла двох пілотів, один - військовий США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В авіакатастрофі літака Су-27 УБ у Вінницькій області загинули двоє пілотів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
За уточненою інформацією Генштабу, сьогодні близько 17.00 в районі села Уланів... під час виконання навчально-бойового польоту впав літак Повітряних сил ЗСУ Су-27 УБ.
"...за інформацією пошуково-рятувальної групи було виявлено тіла двох пілотів: один - військовослужбовець Повітряних сил ЗСУ, другий - військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що за кілька хвилин повідомлення про жертв катастрофи зникло, натомість з'явилась така ж інформація, але уже без зазначення національності загиблих.
Нагадаємо, під час навчально-бойового польоту впав літак Су-27 у районі села Уланів на Вінниччині.