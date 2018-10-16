Військовий літак Су-27 впав на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Під час навчально-бойового польоту впав літак Су-27 впав у районі села Уланів на Вінниччині. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ, передає УНН.
"Сьогодні, близько 17 години в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів та Хмільник) у ході виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27. Здійснюються пошуково-рятувальні заходи", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, в Україні розпочалося військове навчання за участю країн НАТО "Чисте небо-2018".