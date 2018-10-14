Легкомоторний літак впав в Атлантичний океан на півдні штату Нью-Йорк

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Невеликий приватний літак з трьома людьми на борту впав в Атлантичний океан біля острова Лонг-Айленд на півдні штату Нью-Йорк. Про це повідомляє New York Post з посиланням на чиновників, інформує УНН.