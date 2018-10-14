Легкомоторний літак впав в Атлантичний океан на півдні штату Нью-Йорк
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Невеликий приватний літак з трьома людьми на борту впав в Атлантичний океан біля острова Лонг-Айленд на півдні штату Нью-Йорк. Про це повідомляє New York Post з посиланням на чиновників, інформує УНН.
За даними видання, рятувальники знайшли тіло чоловіка-пілота. Легкомоторний літак Piper PA-34 летів з міста Данбері, штат Коннектикут, в місто Чарлстон, штат Південна Кароліна.
Джерела розповіли виданню, що незадовго до катастрофи літак втратив радіоконтакт з диспетчерами. За даними співрозмовників, він був зареєстрований в Оксфордській школі льотної підготовки, яка розташовується в аеропорту Уотербері-Оксфорд в Коннектикуті.
Джерела також розповіли, що тіла загиблих пасажирів, чоловіка і жінки, ще знаходяться в районі уламків на глибині 60 футів (близько 18 м). Згідно зі звітами Федерального авіаційного управління, Piper PA-34 випустили в 1975 році, відзначає видання.
Нагадуємо, наприкінці вересня у Техасі літак служби з боротьби з наркотиками впав на шосе.