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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115132 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 162623 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150976 просмотра

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Легкомоторный самолет упал в Атлантический океан на юге штата Нью-Йорк

Легкомоторный самолет упал в Атлантический океан на юге штата Нью-Йорк

Киев  •  УНН

 • 13578 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Небольшой частный самолет с тремя пассажирами на борту упал в Атлантический океан у острова Лонг-Айленд на юге штата Нью-Йорк. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на чиновников, информирует УНН.

По данным издания, спасатели нашли тело мужчины-пилота. Легкомоторный самолет Piper PA-34 летел из города Данбери, штат Коннектикут, в город Чарлстон, штат Южная Каролина.

Источники рассказали изданию, что незадолго до крушения самолет потерял радиоконтакт с диспетчерами. По данным собеседников, он был зарегистрирован в Оксфордской школе летной подготовки, которая располагается в аэропорту Уотербери-Оксфорд в Коннектикуте.

Источники также рассказали, что тела погибших пассажиров, мужчины и женщины, еще находятся в районе обломков на глубине 60 футов (около 18 м). Согласно отчетам Федерального авиационного управления, Piper PA-34 выпустили в 1975 году, отмечает издание.

Напоминаем, в конце сентября в Техасе самолет службы по борьбе с наркотиками упал на шоссе.

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