Военный самолет Су-27 упал в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Во время учебно-боевого полета упал самолет Су-27 упал в районе села Уланов Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, передает УНН.
“Сегодня, около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия”, — говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Украине начались военные учения с участием стран НАТО “Чистое небо-2018”.