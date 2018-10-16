Военный самолет Су-27 упал в Винницкой области

“Сегодня, около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия”, — говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в Украине начались военные учения с участием стран НАТО “Чистое небо-2018”.