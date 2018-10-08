В Україні розпочалося військове навчання за участю країн НАТО "Чисте небо — 2018"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Протягом останнього тижня з метою проведення багатонаціонального навчання "Чисте небо — 2018" (Clear Sky — 2018) на аеродром Староконстянтинів, що на Хмельниччині, було передислоковано особовий склад та літаки Повітряних сил Збройних сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Визначною подією став приліт літаків F-15 144 винищувального крила Національної гвардії штату Каліфорнія.
Нагадаємо, що проведення багатонаціонального навчання "Чисте небо — 2018" відбудеться протягом 8-19 жовтня на території Хмельницької (м.Староконстянтинів) та Вінницької (аеродром Гавришівка) областей.
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У багатонаціональному навчанні "Чисте небо — 2018" окрім України братимуть участь наступні країни. А саме: Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія та США.
Довідка УНН: Метою навчань є підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних задач у коаліційному середовищі, підвищення рівня взаємосумісності з повітряними силами США та інших країн-членів НАТО при ведені спільних повітряних операцій по забезпеченню захисту повітряного простору, ефективному спільному управлінню і контролю, пошуку і порятунку особового складу, аеромедичної евакуації та забезпеченню кіберзахисту.
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