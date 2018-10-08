В Україні розпочалося військове навчання за участю країн НАТО "Чисте небо — 2018"

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Протягом останнього тижня з метою проведення багатонаціонального навчання "Чисте небо — 2018" (Clear Sky — 2018) на аеродром Староконстянтинів, що на Хмельниччині, було передислоковано особовий склад та літаки Повітряних сил Збройних сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.