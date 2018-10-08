Почалася активна фаза навчання "Кленова арка – 2018"

Протягом наступних кількох днів литовський батальйон уланів, польський танковий, український десантно-штурмовий та об’єднаний грузинсько-чорногорський батальйони під загальним командуванням ЛИТПОЛУКРБРИГ і підтримкою канадських наставників долатимуть виклики місії в сценарній "Латгалії". Ця країна зазнала гібридної агресії від сусідньої "Торріке".

Представники Збройних сил Туреччини та Румунії для виконання навчальних завдань інтегровані в штаб Багатонаціональної бригади.



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Отож, відповідно до сценарію, сили спеціальних операції "Торріке" під прикриттям, найманці приватних компаній "Торріке" та місцеві кримінальні групи спричинили кризу та нестабільність в "Латгалії".

Отримавши мандат ООН у складі міжнародних сил, ЛИТПОЛУКРБРИГ взяла під контроль визначений район, а батальйони приступили до виконання операції з підтримання миру і безпеки в цьому регіоні.



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Довідка УНН: маневри "Кленова арка" — це щорічне 11-денне командно-штабне навчання, в якому традиційно беруть участь військовослужбовці Литви, Польщі та України. Але формат навчання цього року дещо розширено — воно охоплює понад 300 учасників з 8 країн: Канади, Литви, Польщі, України, Грузії, Чорногорії, Румунії та Туреччини. Македонію представляють спостерігачі.