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Почалася активна фаза навчання "Кленова арка – 2018"

Почалася активна фаза навчання "Кленова арка – 2018"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Сьогодні, 8 жовтня, після тижня теоретичного періоду, учасники навчання "Кленова арка — 2018" приступили до практичної фази — симуляції виконання операції з підтримання миру і безпеки у вигаданій країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

Протягом наступних кількох днів литовський батальйон уланів, польський танковий, український десантно-штурмовий та об’єднаний грузинсько-чорногорський батальйони під загальним командуванням ЛИТПОЛУКРБРИГ і підтримкою канадських наставників долатимуть виклики місії в сценарній "Латгалії". Ця країна зазнала гібридної агресії від сусідньої "Торріке".

Представники Збройних сил Туреччини та Румунії для виконання навчальних завдань інтегровані в штаб Багатонаціональної бригади.

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Отож, відповідно до сценарію, сили спеціальних операції "Торріке" під прикриттям, найманці приватних компаній "Торріке" та місцеві кримінальні групи спричинили кризу та нестабільність в "Латгалії".

Отримавши мандат ООН у складі міжнародних сил, ЛИТПОЛУКРБРИГ взяла під контроль визначений район, а батальйони приступили до виконання операції з підтримання миру і безпеки в цьому регіоні.

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Довідка УНН: маневри "Кленова арка" — це щорічне 11-денне командно-штабне навчання, в якому традиційно беруть участь військовослужбовці Литви, Польщі та України. Але формат навчання цього року дещо розширено — воно охоплює понад 300 учасників з 8 країн: Канади, Литви, Польщі, України, Грузії, Чорногорії, Румунії та Туреччини. Македонію представляють спостерігачі.

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