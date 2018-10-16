Авиакатастрофа Су-27: нашли тела двух пилотов, один - военный США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В авиакатастрофе самолета Су-27 УБ в Винницкой области погибли двое пилотов. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице в Facebook, передает УНН.
По уточненной информации Генштаба, сегодня около 17.00 в районе села Уланов ... во время выполнения учебно-боевого полета упал самолет Воздушных сил ВСУ Су-27 УБ.
"... по информации поисково-спасательной группы были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных сил ВСУ, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в сообщении.
Отметим, что за несколько минут сообщение о жертвах катастрофы исчезло, зато появилась такая же информация, но уже без указания национальности погибших.
Напомним, во время учебно-боевого полета упал самолет Су-27 в районе села Уланов Винницкой области.