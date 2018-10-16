Авиакатастрофа Су-27: в ВВС США подтвердили присутствие американского военного в самолете

"Мы видели сообщения о несчастном случае, и можем подтвердить, что этот инцидент был связан с военнослужащим США. В настоящее время он находится под расследованием, и мы в дальнейшем будем предоставлять больше информации, когда она станет доступной", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, во вторник военный самолет Су-27 упал в Винницкой области .

По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.