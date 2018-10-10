Чисте небо-2018: показали, як ПС України і США тренуються на Хмельниччині

"Українські льотчики разом з американськими пілотами одночасно виконають завдання у небі на Хмельниччині. У повітрі екіпажі F-15C, Су-27, МіГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пілоти обох країн здійснюють ознайомчі польоти на літаках союзників", - повідомили у командуванні ПС ЗСУ.

Як повідомляв УНН, протягом останнього тижня для багатонаціонального навчання "Чисте небо-2018" (Clear Sky-2018) на аеродром Староконстянтинів, що на Хмельниччині, передислоковано особовий склад та літаки Повітряних сил Збройних сил України.

На навчання прилетіли F-15 144 винищувального крила Національної гвардії штату Каліфорнія у США.