Чистое небо-2018: показали, как ВС Украины и США тренируются в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Украинские военные летчики и пилоты ВВС США проводят учения "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018) на F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39 в небе в Хмельницкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС ВСУ.
"Украинская летчики вместе с американскими пилотами одновременно выполнят задачи в небе в Хмельницкой области. В воздухе экипажи F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пилоты обеих стран осуществляют ознакомительные полеты на самолетах союзников", - сообщили в командовании ВС ВСУ.
Как сообщал УНН, в течение последней недели для многонациональных учений "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018) на аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области передислоцированы личный состав и самолеты Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
На обучение прилетели F-15 144 истребительного крыла Национальной гвардии штата Калифорния в США.