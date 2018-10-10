Чистое небо-2018: показали, как ВС Украины и США тренируются в Хмельницкой области

"Украинская летчики вместе с американскими пилотами одновременно выполнят задачи в небе в Хмельницкой области. В воздухе экипажи F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пилоты обеих стран осуществляют ознакомительные полеты на самолетах союзников", - сообщили в командовании ВС ВСУ.

Как сообщал УНН, в течение последней недели для многонациональных учений "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018) на аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области передислоцированы личный состав и самолеты Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

На обучение прилетели F-15 144 истребительного крыла Национальной гвардии штата Калифорния в США.