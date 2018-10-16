На борту Су-27, який розбився на Вінниччині, могли бути боєприпаси
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На борту літака Су-27, що розбився у Вінницькій області, могли бути боєприпаси. Про це УНН повідомили у ГУНП у Вінницькій області.
У поліції пояснили, що одна з причин, чому журналістів не пускають на місце падіння Су-27 — можлива наявність на боту боєприпасів і їх неконтрольована детонація.
“Небезпека в тому, що це — військовий літак. І на борту ... могли бути боєприпаси, які можуть здетонувати”, — повідомили у поліції.
За словами правоохоронців, наразі “оглядається кожен сантиметр”.
Раніше у поліції повідомили, що місце авіакатастрофи Су-27 у Вінницькій області оточили близько 100 поліцейських. За інформацією правоохоронців, на місці працюють 20 слідчих.
Як повідомляв УНН, військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.
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