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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123273 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162800 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151050 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139612 просмотра

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На борту Су-27, что разбился в Винницкой области, могли быть боеприпасы

На борту Су-27, что разбился в Винницкой области, могли быть боеприпасы

Киев  •  УНН

 • 27801 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 16 октября. УНН. На борту самолета Су-27, что разбился в Винницкой области, могли быть боеприпасы. Об этом сообщили УНН в ГУНП в Винницкой области.

В полиции пояснили, что одна из причин, почему журналистов не пускают на место падения Су-27 - возможное наличие на боту боеприпасов и их неконтролируемая детонация.

"Опасность в том, что это - военный самолет. И на борту ... могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать", - сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, сейчас "осматривают каждый сантиметр".

Ранее в полиции сообщили, что место авиакатастрофы Су-27 в Винницкой области окружили около 100 полицейских. По информации правоохранителей, на месте работают 20 следователей.

Как сообщал УНН, военный самолет Су-27 упал в Винницкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.

Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.

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