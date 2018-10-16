На борту Су-27, что разбился в Винницкой области, могли быть боеприпасы
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 16 октября. УНН. На борту самолета Су-27, что разбился в Винницкой области, могли быть боеприпасы. Об этом сообщили УНН в ГУНП в Винницкой области.
В полиции пояснили, что одна из причин, почему журналистов не пускают на место падения Су-27 - возможное наличие на боту боеприпасов и их неконтролируемая детонация.
"Опасность в том, что это - военный самолет. И на борту ... могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать", - сообщили в полиции.
По словам правоохранителей, сейчас "осматривают каждый сантиметр".
Ранее в полиции сообщили, что место авиакатастрофы Су-27 в Винницкой области окружили около 100 полицейских. По информации правоохранителей, на месте работают 20 следователей.
Как сообщал УНН, военный самолет Су-27 упал в Винницкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.
Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.