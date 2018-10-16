Військова прокуратура розпочала розслідування падіння винищувача у Вінницькій області

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, "Порушення правил польотів або підготовки до них". Проведення досудового розслідування доручено слідчим Управління національної поліції в Вінницькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Військової прокуратури.