Військова прокуратура розпочала розслідування падіння винищувача у Вінницькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, "Порушення правил польотів або підготовки до них". Проведення досудового розслідування доручено слідчим Управління національної поліції в Вінницькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Військової прокуратури.
"16.10.2018 близько 17:00 на території Вінницької області, неподалік селища Уланів Хмільницького району впав військовий винищувач Су-27УБ, бортовий номер 70, серійний - 96310424040. За попередніми даними, літак ВПС України піднявся у повітря з аеродрому у Старокостянтинові та для виконання учбово-бойового вильоту в рамках військових навчань "Чисте небо-2018", - сказано у повідомлені.
За даними Генерального штабу ЗСУ з місця трагедії, обоє пілотів загинули. За інформацією Генштабу ЗСУ один з пілотів - офіцер повітряних сил Збройних сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.
На місці події працює група військових прокурорів на чолі з військовим прокурором Вінницького гарнізону Центрального регіону України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Легкомоторний літак впав в Атлантичний океан на півдні штату Нью-Йорк
Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, "Порушення правил польотів або підготовки до них". Проведення досудового розслідування доручено слідчим Управління національної поліції в Вінницькій області.
Як повідомляв УНН, військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.