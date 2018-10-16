Военная прокуратура начала расследование падения истребителя в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры.
"16.10.2018 около 17:00 на территории области, недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27УБ, бортовой номер 70, серийный - 96310424040. По предварительным данным, самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове и для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018", - говорится в сообщении.
По данным Генерального штаба ВСУ с места трагедии, оба пилота погибли. По информации Генштаба ВСУ, один из пилотов - офицер воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.
На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.
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Военной прокуратурой Винницкого гарнизона к Едрей внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.
Как сообщал УНН, военный самолет Су-27 упал в Винницкой области.