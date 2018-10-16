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Авіакатастрофа Су-27: на місці працюють 20 слідчих, територію очепила поліція

Київ • УНН

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Місце авіакатастрофи Су-27 у Вінницькій області оточили близько 100 поліцейських. Про це УНН повідомили у ГУНП у Вінницькій області.

За інформацією правоохоронців, на місці працюють 20 слідчих.

“Залучено більше 100 поліцейських, які оточили місце події, щоб туди не потрапили цивільні. Також працює 20 слідчих, військові прокурори та військовослужбовці”, — повідомили правоохоронці.

У поліції також наголосили, що проводити слідчі дії у темний час доби надзвичайно складно і закликали усіх не перешкоджати їх роботі.

Нагадаємо, військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.

За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких - офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, "Порушення правил польотів або підготовки до них". Проведення досудового розслідування доручено слідчим Управління національної поліції в Вінницькій області.

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