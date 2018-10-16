Авиакатастрофа Су-27: на месте работают 20 следователей, территорию оцепила полиция
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 16 октября. УНН. Место авиакатастрофы Су-27 в Винницкой области окружили около 100 полицейских. Об этом сообщили УНН в ГУНП в Винницкой области.
По информации правоохранителей, на месте работают 20 следователей.
"Привлечено более 100 полицейских, которые оцепили место происшествия, чтобы туда не попали гражданские. Также работает 20 следователей, военные прокуроры и военнослужащие", - сообщили правоохранители.
В полиции также отметили, что проводить следственные действия в темное время суток очень сложно и призвали всех не препятствовать их работе.
Напомним, военный самолет Су-27 упал в Винницкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.
Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.