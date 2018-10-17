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Падіння винищувача на Вінничині: вилучено документацію на Су-27

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону відзвітувала про хід розслідування падіння винищувача у неподалік селища Уланів Хмільницького району у Вінницькій області. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“На даний час на аеродромах в Миргороді і Староконстантинові вилучено льотну документацію та документи на літак. Наразі тривають допити свідків щодо обставин вильоту борта, його технічного стану на момент вильоту, даних об’єктивного контролю тощо”, — йдеться у повідомленні.

З метою встановлення причин трагедії група військових прокурорів Вінницького гарнізону, очолювана військовим прокурором гарнізону, продовжує огляд місця трагедії разом із представниками експертної комісії Міністерства оборони України та фахівцями авіаційно-технічної лабораторії.

Як вже повідомлялося на офіційному сайті Військової прокуратури Центрального регіону України, 16 жовтня 2018 року близько 17:00 на території Вінницької області, неподалік селища Уланів Хмільницького району впав військовий винищувач Су-27УБ.

Обоє пілотів літака загинули. Один з загиблих — офіцер повітряних сил Збройних Сил України, дані щодо другого пілота будуть оприлюднені пізніше.

З учорашнього дня забезпечено охорону місця падіння Су-27УБ.

Крім того, 16 жовтня 2018 року військовою прокуратурою Вінницького гарнізону було відкрито кримінальне провадження за ст. 416 Кримінального кодексу України, “Порушення правил польотів або підготовки до них”.

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