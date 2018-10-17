Падение истребителя в Винницкой области: изъята документация на Су-27
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Военная прокуратура Центрального региона отчиталась о ходе расследования падения истребителя в близ поселка Уланов Хмельницкого района в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“В настоящее время на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове была изъята летную документацию и документы на самолет. Сейчас продолжаются допросы свидетелей по обстоятельствам вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и т.д.”, - говорится в сообщении.
С целью установления причин трагедии группа военных прокуроров Винницкого гарнизона, возглавляемая военным прокурором гарнизона, продолжает осмотр места трагедии совместно с представителями экспертной комиссии Министерства обороны Украины и специалистами авиационно-технической лаборатории.
Как уже сообщалось на официальном сайте Военной прокуратуры Центрального региона Украины, 16 октября 2018 года около 17:00 на территории области, недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27УБ.
Оба пилота самолета погибли. Один из погибших — офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, данные по второму пилоту будут обнародованы позже.
Со вчерашнего дня обеспечена охрана места падения Су-27УБ.
Кроме того, 16 октября 2018 года военной прокуратурой Винницкого гарнизона было открыто уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины, “Нарушение правил полетов или подготовки к ним”.