Названо ім'я пілота, який загинув в результаті катастрофи Су-27
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Внаслідок катастрофи винищувача Су-27 у Вінницькій області загинув заступник командира з авіації повітряного командування “Схід” полковник Іван Петренко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку MilitaryAviation.in.UA.
“У катастрофі Су-27УБ загинув полковник Іван Петренко — заступник командира повітряного командування „Схід“ з авіації. Співчуття рідним та близьким!”, — вказано у повідомленні спільноти.
Під час навчально-бойового польоту впав літак Су-27 впав у районі села Уланів на Вінниччині. Швидше за все, літак Су-27 почав падати над селом, але пілоти відвели його і він розбився в полі. Про це УНН повідомив начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос. За його словами, на місці авіакатастрофи є дрібні частини літака, є сліди вибуху, видно місце, де Су-27 торкнувся крилом.