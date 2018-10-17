Названо имя пилота, погибшего в результате катастрофы Су-27

“В катастрофе Су-27УБ погиб полковник Иван Петренко — заместитель командира воздушного командования” Восток “из авиации. Соболезнования родным и близким!”, — указано в сообщении сообщества.

Во время учебно-боевого полета упал самолет Су-27 упал в районе села Уланов Винницкой области. Скорее всего, самолет Су-27 начал падать над селом, но пилоты отвели его и он разбился в поле. Об этом сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос. По его словам, на месте авиакатастрофы есть мелкие части самолета, следы взрыва, видно место, где Су-27 коснулся крылом.