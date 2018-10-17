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Авіакатастрофа Су-27 на Вінничині: що відомо і як просувається розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Під час масштабних військових навчань "Чисте небо - 2018", до якого долучилися країни НАТО, зокрема, США, напередодні на Вінничині зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили. Один із них - український військовий льотчик полковник Іван Петренко, інформацію щодо іншого в оборонному відомстві пообіцяли повідомити пізніше. Водночас у ВПС США вказали на залученість до цього інциденту військового США. Останні новини з місця події УНН розповіла начальник відділу комунікації ГУ НП у Вінницькій області Ганна Олійник.

"Станом на зараз можу сказати, що поліція, зокрема, слідчі працюють на місці події. Працюють 20 слідчих, допомагають проводити огляд місця події і працівники Хмельницького відділення поліції. Вони зараз працюють безпосередньо в районі катастрофи літака. Проводяться слідчі дії, працюють криміналісти", - розповіла Олійник.

Вона не змогла дати відповідь на запитання про те, чи з’явились вже попередні версії катастрофи.

"Зараз продовжується огляд місця події. Він ще триває, збирають всі уламки літака, речові докази, які є на полі. У подальшому будуть призначатись експертизи", - повідомила Олійник.

Так, 16 жовтня військовий літак Су-27 впав у районі села Уланів на Вінничині під час виконання навчально-бойового польоту.

За даними Генерального штабу ЗСУ, обидва пілоти, один з яких - офіцер повітряних сил Збройних сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули. Щоправда за кілька хвилин повідомлення про жертв катастрофи зникло, натомість з'явилась така ж інформація, але уже без зазначення національності загиблих.

Пізніше у ВПС США підтвердили залученість американського військового до інциденту з літаком, який зазнав катастрофи.

Згодом стало відомо й ім’я загиблого українського пілота - заступник командира з авіації – начальник авіації повітряного командування “Схід” ПС ЗСУ полковник Іван Петренко.

Після катастрофи місце аварії оточили близько 100 поліцейських.

Правоохоронці повідомили, що, швидше за все, літак Су-27 почав падати над селом, але пілоти відвели його, і він розбився в полі. Також ввечері у вівторок з’явилась інформація про те, що на борту літака Су-27 могли бути боєприпаси.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону внесла до ЄРДР відомості про інцидент за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 ("Порушення правил польотів або підготовки до них") Кримінального кодексу України. Досудове розслідування доручено слідчим Управління національної поліції у Вінницькій області. Наразі на аеродромах в Миргороді і Староконстантинові вилучено льотну документацію та документи на літак.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що керівництво навчання "Чисте небо - 2018", яке проходить протягом 8-19 жовтня, вирішило продовжити польоти усіх типів авіатехніки попри авіакатастрофу винищувача Су-27 у Вінницькій області. На ці навчання, зокрема, прилетіли F-15 144 винищувального крила Національної гвардії штату Каліфорнія у США.

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