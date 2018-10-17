Командування ПС ЗСУ: незважаючи на катастрофу Су-27 - навчання "Чисте небо" триватимуть, тіла пілотів знайдені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Спільне керівництво навчання “Чисте небо — 2018” вирішили продовжити польоти усіх типів авіатехніки попри авіаційну катастрофу винищувача Су-27 у Вінницькій області, під час якої загинув екіпаж, повідомляє УНН з посиланням на Facebook прес-центру командування Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні вказано, що: “Катастрофа винищувача Су-27УБ у Вінницькій області відбулась у рамках проведення багатонаціональних навчань „Чисте небо — 2018“. Внаслідок авіаційної катастрофи загинуло двоє пілотів — екіпаж літака. Уся авіаційна техніка, що залучається до навчання відповідає усім технічним вимогам, пройшла відповідні дозвільні процедури. Спільним керівництвом навчання „Чисте небо — 2018“ прийнято рішення про продовження польотів усіх типів авіатехніки”.
На місці катастрофи працює група офіцерів Командування Повітряних Сил ЗС України, провідні спеціалісти літаючої авіаційно-технічної лабораторії та інші фахівці, які збирають матеріали для розслідування та встановлення причини авіакатастрофи.
Жертв серед мирного населення немає. За словами місцевих мешканців — очевидців катастрофи, літак почав втрачати висоту і пілоти начебто відводили винищувач від житлових будинків. У повідомленні також вказано, що літак зазнав катастрофи 16 жовтня, близько 17 години у полі поблизу селища Уланів. Винищувач Су-27 УБ із бортовим номером 70 належав 831 бригаді тактичної авіації із Миргорода Полтавської області.
Тіла льотчиків знайдено, командиром екіпажу був полковник Іван Петренко, заступник командира з авіації — начальник авіації повітряного командування “Схід” Повітряних Сил Збройних Сил України.