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Командование ВС ВСУ: несмотря на катастрофу Су-27 - учения "Чистое небо" продолжатся, тела пилотов найдены

Киев  •  УНН

 • 16715 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Общее руководство учений “Чистое небо — 2018” решили продолжить полеты всех типов авиатехники несмотря на авиационную катастрофу истребителя Су-27 в Винницкой области, во время которой погиб экипаж, сообщает УНН со ссылкой на Facebook пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указано, что: “Катастрофа истребителя Су-27УБ в Винницкой области состоялась в рамках проведения многонациональных учений” Чистое небо — 2018 “. Вследствие авиационной катастрофы погибли два пилота — экипаж самолета. Вся авиационная техника, привлекается к обучению соответствует всем техническим требованиям, прошла соответствующие разрешительные процедуры. Общим руководством учений „Чистое небо — 2018“ принято решение о продлении полетов всех типов авиатехники ”.

На месте катастрофы работает группа офицеров Командования Воздушных Сил ВС Украины, ведущие специалисты летающей авиационно-технической лаборатории и другие специалисты, которые собирают материалы для расследования и установления причины авиакатастрофы.

Жертв среди мирного населения нет. По словам местных жителей — очевидцев катастрофы, самолет начал терять высоту и пилоты вроде отводили истребитель от жилых домов. В сообщении также указано, что самолет потерпел катастрофу 16 октября, около 17 часов в поле возле поселка Уланов. Истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Тела летчиков найдены, командиром экипажа был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации — начальник авиации воздушного командования “Восток” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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