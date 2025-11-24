$42.270.11
Эксклюзив
07:12 • 13058 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 13825 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 15458 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 22101 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 29507 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 31478 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 35669 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26809 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22828 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 20037 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
публикации
Эксклюзивы
Атаки РФ по регионам Украины: за сутки погибло 4 и ранено 13 мирных жителей, показали последствия

Киев • УНН

 • 454 просмотра

ОГП документирует последствия российской агрессии, которая привела к гибели четырех и ранению 13 человек на Харьковщине, а также повреждениям на Днепропетровщине и Черниговщине. Среди пострадавших – дети, разрушены дома и инфраструктура.

Атаки РФ по регионам Украины: за сутки погибло 4 и ранено 13 мирных жителей, показали последствия

Офис Генерального прокурора документирует последствия российской агрессии против гражданского населения и обстрелов украинских территорий. Массированные удары РФ привели к гибели и ранениям мирных людей, а также значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает ОГП, пишет УНН.

Детали

На Харьковщине 23 ноября с 21:25 до 22:00 российские военные атаковали областной центр по меньшей мере 15 беспилотниками. Погибли четыре человека, 13 получили ранения. В Шевченковском районе дроны попали в частные дома: погибли три женщины, ранены семь человек, среди них 11-летняя девочка. 

В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛА24.11.25, 01:56 • 16798 просмотров

В Салтовском районе пострадали шесть человек, включая 12-летнего парня, а в Холодногорском районе погиб 63-летний охранник предприятия. В результате ударов в Кирилловке Чугуевского района погибло более 50 свиней и пострадала охранница агрофирмы. Около 22:00 в Купянске погиб мужчина. Также дроны повредили дома в Одноробовке и транспорт мобильного оператора в Студенке, а "Грады" в Садоводе повредили частные домовладения.

Днепропетровщина. В ночь на 24 ноября россияне атаковали Синельниковский район с помощью БПЛА: поврежден объект критической инфраструктуры, частный дом и автомобиль. В Никопольском районе зафиксированы повреждения территории пожарно-спасательной части.

Погибшие и раненые мирные жители, поврежденные гражданские объекты: полицейские документируют военные преступления россиян на Херсонщине23.11.25, 14:47 • 3294 просмотра

Черниговщина. 24 ноября в 6:30 БПЛА попали в частный сектор на окраинах Чернигова. Ранены двое гражданских, они госпитализированы, один дом уничтожен, несколько повреждены, на месте попадания произошел пожар.

По этим фактам открыты уголовные производства по статье 438 УК Украины (военные преступления). Прокуроры и следователи полиции продолжают документировать последствия ударов и собирать доказательную базу.

Четыре человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области - Нацполиция23.11.25, 13:27 • 3512 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область
Черниговская область
Украина
Чернигов
Купянск
Харьков