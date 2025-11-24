Атаки РФ по регионам Украины: за сутки погибло 4 и ранено 13 мирных жителей, показали последствия
Киев • УНН
ОГП документирует последствия российской агрессии, которая привела к гибели четырех и ранению 13 человек на Харьковщине, а также повреждениям на Днепропетровщине и Черниговщине. Среди пострадавших – дети, разрушены дома и инфраструктура.
Офис Генерального прокурора документирует последствия российской агрессии против гражданского населения и обстрелов украинских территорий. Массированные удары РФ привели к гибели и ранениям мирных людей, а также значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает ОГП, пишет УНН.
Детали
На Харьковщине 23 ноября с 21:25 до 22:00 российские военные атаковали областной центр по меньшей мере 15 беспилотниками. Погибли четыре человека, 13 получили ранения. В Шевченковском районе дроны попали в частные дома: погибли три женщины, ранены семь человек, среди них 11-летняя девочка.
В Салтовском районе пострадали шесть человек, включая 12-летнего парня, а в Холодногорском районе погиб 63-летний охранник предприятия. В результате ударов в Кирилловке Чугуевского района погибло более 50 свиней и пострадала охранница агрофирмы. Около 22:00 в Купянске погиб мужчина. Также дроны повредили дома в Одноробовке и транспорт мобильного оператора в Студенке, а "Грады" в Садоводе повредили частные домовладения.
Днепропетровщина. В ночь на 24 ноября россияне атаковали Синельниковский район с помощью БПЛА: поврежден объект критической инфраструктуры, частный дом и автомобиль. В Никопольском районе зафиксированы повреждения территории пожарно-спасательной части.
Черниговщина. 24 ноября в 6:30 БПЛА попали в частный сектор на окраинах Чернигова. Ранены двое гражданских, они госпитализированы, один дом уничтожен, несколько повреждены, на месте попадания произошел пожар.
По этим фактам открыты уголовные производства по статье 438 УК Украины (военные преступления). Прокуроры и следователи полиции продолжают документировать последствия ударов и собирать доказательную базу.
