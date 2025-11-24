Атаки рф по регіонах України: за добу загинуло 4 та поранено 13 мирних жителів, показали наслідки
Київ • УНН
ОГП документує наслідки російської агресії, що призвела до загибелі чотирьох та поранення 13 людей на Харківщині, а також пошкоджень на Дніпропетровщині та Чернігівщині. Серед постраждалих – діти, зруйновано будинки та інфраструктуру.
Офіс Генерального прокурора документує наслідки російської агресії проти цивільного населення та обстрілів українських територій. Масовані удари рф призвели до загибелі та поранення мирних людей, а також значних руйнувань цивільної інфраструктури. Про це повідомляє ОГП, пише УНН.
Деталі
На Харківщині 23 листопада з 21:25 до 22:00 російські військові атакували обласний центр щонайменше 15 безпілотниками. Загинуло четверо людей, 13 отримали поранення. У Шевченківському районі дрони влучили у приватні будинки: загинули три жінки, поранено семеро осіб, серед них 11-річна дівчинка.
У Салтівському районі постраждало шестеро людей, включно з 12-річним хлопцем, а в Холодногірському районі загинув 63-річний охоронець підприємства. Внаслідок ударів у Кирилівці Чугуївського району загинуло понад 50 свиней та постраждала охоронниця агрофірми. Близько 22:00 у Куп’янську загинув чоловік. Також дрони пошкодили будинки в Одноробівці та транспорт мобільного оператора у Студенку, а "Гради" у Садоводі пошкодили приватні домоволодіння.
Дніпропетровщина. У ніч на 24 листопада росіяни атакували Синельниківський район за допомогою БПЛА: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, приватний будинок та автомобіль. В Нікопольському районі зафіксовано пошкодження території пожежно-рятувальної частини.
Чернігівщина. 24 листопада о 6:30 БПЛА влучили у приватний сектор на околицях Чернігова. Поранено двох цивільних, їх госпіталізовано, один будинок знищено, кілька пошкоджено, на місці влучання сталася пожежа.
За цими фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 438 КК України (воєнні злочини). Прокурори та слідчі поліції продовжують документувати наслідки ударів і збирати доказову базу.
