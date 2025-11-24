У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛА
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки російських БпЛА у Харкові загинуло четверо людей, 17 постраждали, серед них двоє дітей. Горіли три житлові будинки та об'єкт інфраструктури в Шевченківському та Салтівському районах.
Кількість загиблих у Харкові внаслідок масованої атаки російських БпЛА зросла до чотирьох. Горіли три житлові будинки та об’єкт інфраструктури. Міська влада повідомила про 17 постраждалих, з них дві дитини. Про це інформують Харківський міський голова Ігор Терехов, голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов, ДСНС України у Харківській області, передає УНН.
Під завалами приватного будинку знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Тож за вечір неділі окупантами було вбито четверо мирних харківʼян
За його словами, кількість постраждалих зросла до 17.
Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.
Рятувальники зазначили, що в результаті масованого удару безпілотників по місту Харкову сталися пожежі.
ворог завдав ударів БпЛА по Шевченківському та Салтівському районах міста Харкова. В результаті влучань сталися руйнації будівель та декілька осередків займання. Горіли 3 житлові будинки та об’єкт інфраструктури
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки. На місці події працюють психологи ДСНС.
Нагадаємо
У неділю ввечері, 23 листопада, росіяни масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Міська влада повідомила про влучання у приватний будинок та постраждалих.
