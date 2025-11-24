У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛА

$42.150.00
Спільна заява США та України після зустрічі в Женеві: погодили оновлений мирний план, підтвердили повагу до суверенітету
21:45 • 5472 перегляди
CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 18070 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 23910 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 19804 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 19448 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 17876 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15224 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 15015 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 36765 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Японія розмістить ракети на острові біля Тайваню – міністр оборони підтвердив планиPhoto23 листопада, 14:24 • 11381 перегляди
Мерц скептично ставиться до швидкого ухвалення мирного плану і запропонував альтернативний23 листопада, 15:03 • 10905 перегляди
Ізраїль вперше з червня завдав удару по столиці Лівану: ціллю був начальник штабу "Хезболли"Video23 листопада, 15:49 • 13203 перегляди
В Ізраїлі повідомили про загибель керівника штабу "Хезболли" під ударом у Бейруті – Reuters23 листопада, 17:48 • 11251 перегляди
Переговори в Женеві продовжаться завтра - Держсекретар США20:26 • 10497 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 36768 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 110372 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 78515 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 83424 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 89977 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 29613 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 39714 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 41940 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 110370 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 60692 перегляди
У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛА

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Внаслідок масованої атаки російських БпЛА у Харкові загинуло четверо людей, 17 постраждали, серед них двоє дітей. Горіли три житлові будинки та об'єкт інфраструктури в Шевченківському та Салтівському районах.

У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛА

Кількість загиблих у Харкові внаслідок масованої атаки російських БпЛА зросла до чотирьох. Горіли три житлові будинки та об’єкт інфраструктури. Міська влада повідомила про 17 постраждалих, з них дві дитини. Про це інформують Харківський міський голова Ігор Терехов, голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов, ДСНС України у Харківській області, передає УНН.  

Під завалами приватного будинку знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Тож за вечір неділі окупантами було вбито четверо мирних харківʼян

- написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, кількість постраждалих зросла до 17.

Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.

Рятувальники зазначили, що в результаті масованого удару безпілотників по місту Харкову сталися пожежі. 

ворог завдав ударів БпЛА по Шевченківському та Салтівському районах міста Харкова. В результаті влучань сталися руйнації будівель та декілька осередків займання. Горіли 3 житлові будинки та об’єкт інфраструктури

- йдеться у дописі ДСНС України у Харківській області.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки. На місці події працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо

У неділю ввечері, 23 листопада, росіяни масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Міська влада повідомила про влучання у приватний будинок та постраждалих.   

Віта Зеленецька

