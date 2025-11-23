Чому росіяни стали рідше бити "Калібрами" по Україні: відповідь ВМС
Київ • УНН
Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, чому росіяни рідше використовують ракети "Калібр" для ударів по Україні. Більшість цих ракет не досягають своїх цілей, а їх ефективність викликає сумніви.
Речник Військово-морських сил ЗСУ (ВМС) Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону пояснив, чому росіяни стала рідше бити ракетами "Калібр" по Україні. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, більшість ракет типу "Калібр", які рф запускає по Україні, не досягають своїх цілей.
Здебільшого вісім із десяти, як правило, таких ракет не досягають своїх цілей. І ефективність застосування цієї зброї досить довгий час викликає деякі сумніви
Він уточнив, що ворог застосовує "Калібри" обмежено, найчастіше двічі на місяць.
"Маючи вісім носіїв, застосовувати один-два рази на місяць - це може наштовхнути на думку, що в них є якісь проблеми, з огляду на те, що росіяни, коли стягують сили і засоби для того, щоб завдати чергового терористичного ракетного удару по Україні, намагаються застосовувати все, що в них є в наявності", - резюмував речник ВМС.
Нагадаємо
Днями Збройні сили України показали, як мобільна-вогнева група з ПЗРК збила ракету "Калібр" на Хмельниччині під час масованої атаки.
