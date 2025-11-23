Почему россияне стали реже бить "Калибрами" по Украине: ответ ВМС
Киев • УНН
Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук объяснил, почему россияне реже используют ракеты "Калибр" для ударов по Украине. Большинство этих ракет не достигают своих целей, а их эффективность вызывает сомнения.
Представитель Военно-морских сил ВСУ (ВМС) Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона объяснил, почему россияне стали реже бить ракетами "Калибр" по Украине. Об этом сообщает УНН.
Детали
По его словам, большинство ракет типа "Калибр", которые РФ запускает по Украине, не достигают своих целей.
В основном восемь из десяти, как правило, таких ракет не достигают своих целей. И эффективность применения этого оружия довольно долгое время вызывает некоторые сомнения
Он уточнил, что враг применяет "Калибры" ограниченно, чаще всего дважды в месяц.
"Имея восемь носителей, применять один-два раза в месяц - это может натолкнуть на мысль, что у них есть какие-то проблемы, учитывая то, что россияне, когда стягивают силы и средства для того, чтобы нанести очередной террористический ракетный удар по Украине, стараются применять все, что у них есть в наличии", - резюмировал представитель ВМС.
Напомним
На днях Вооруженные силы Украины показали, как мобильная огневая группа из ПЗРК сбила ракету "Калибр" в Хмельницкой области во время массированной атаки.
