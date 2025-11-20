ЗСУ показали збиття мобільною групою ворожої ракети "Калібр" з ПЗРК на Хмельниччині
Київ • УНН
Мобільна вогнева група ЗСУ з ПЗРК збила ракету "Калібр" на Хмельниччині під час масованої атаки. Солдат Дмитро успішно знищив ворожу ціль, що летіла на населений пункт заходу України.
Збройні сили України показали, як мобільна-вогнева група з ПЗРК збила ракету "Калібр" на Хмельниччині під час масованої атаки. Відповідне відео оприлюднено на Facebook 143-й об'єднаного навчально-тренувального центру "Поділля", повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що бійці мобільно-вогневої групи під час ранкової ракетної атаки знищили крилату ракету "Калібр", що летіла на один із населених пунктів заходу України.
Стрілець ПЗРК мав лише секунди, щоб зреагувати й відпрацювати по цілі. Точний пуск - і "Калібр" знищено ще у повітрі
Своїми враженнями поділився солдат Дмитро, який збив ракету.
Ти знаєш, що ціна помилки - чиєсь зруйноване життя. Секунди, поки працює наша протиракета, здаються вічністю. Коли побачив, що ворожу ціль знищено - емоції зашкалювали. Це відчуття, ніби щойно виграв найважливішу лотерею - для тисяч людей, яких ніколи не зустрінеш
