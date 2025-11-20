$42.090.03
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 30745 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 27623 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 18058 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 38496 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 22002 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 16565 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 16252 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
19 листопада, 12:10 • 16755 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 22317 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:24 • 38499 перегляди
ЗСУ показали збиття мобільною групою ворожої ракети "Калібр" з ПЗРК на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Мобільна вогнева група ЗСУ з ПЗРК збила ракету "Калібр" на Хмельниччині під час масованої атаки. Солдат Дмитро успішно знищив ворожу ціль, що летіла на населений пункт заходу України.

ЗСУ показали збиття мобільною групою ворожої ракети "Калібр" з ПЗРК на Хмельниччині

Збройні сили України показали, як мобільна-вогнева група з ПЗРК збила ракету "Калібр" на Хмельниччині під час масованої атаки. Відповідне відео оприлюднено на Facebook 143-й об'єднаного навчально-тренувального центру "Поділля", повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що бійці мобільно-вогневої групи під час ранкової ракетної атаки знищили крилату ракету "Калібр", що летіла на один із населених пунктів заходу України.

Стрілець ПЗРК мав лише секунди, щоб зреагувати й відпрацювати по цілі. Точний пуск - і "Калібр" знищено ще у повітрі

- йдеться у дописі до відео.

Своїми враженнями поділився солдат Дмитро, який збив ракету.

Ти знаєш, що ціна помилки - чиєсь зруйноване життя. Секунди, поки працює наша протиракета, здаються вічністю. Коли побачив, що ворожу ціль знищено - емоції зашкалювали. Це відчуття, ніби щойно виграв найважливішу лотерею - для тисяч людей, яких ніколи не зустрінеш

- розповів воїн.

