Українські військові показали захоплення у полон 21 російського окупанта на Донеччині

11:47 • 3418 перегляди
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 30356 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22252 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26829 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52714 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97848 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131609 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128234 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 267054 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113878 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto14 листопада, 03:34 • 18696 перегляди
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo14 листопада, 04:03 • 23624 перегляди
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto14 листопада, 04:13 • 59629 перегляди
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto14 листопада, 06:10 • 44263 перегляди
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto07:19 • 53627 перегляди
Публікації
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto12:13 • 2952 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
09:52 • 30359 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 267054 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219221 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 98750 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу09:46 • 15798 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15467 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 79448 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 78111 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 66738 перегляди
Українські військові показали захоплення у полон 21 російського окупанта на Донеччині

Київ • УНН

 • 3658 перегляди

Сили оборони України взяли в полон 21 російського військовослужбовця на Добропільському та Костянтинівському напрямках Донецької області. Це поповнення обмінного фонду сприяє поверненню українських захисників з полону.

Українські військові показали захоплення у полон 21 російського окупанта на Донеччині

Сили оборони України продовжують поповнювати "обмінний фонд". Цього разу захисники взяли в полон 21 росіянина на Донеччині, інформує УНН із посиланням на повідомлення 1-го корпусу НГУ "Азов".

Деталі

Українські воїни показали 21 росіянина, які потрапили в полон на Добропільському і Костянтинівському напрямках.

Хтось здався добровільно, когось довелося змушувати скласти зброю. Але для них це - найкращий фінал

- йдеться у дописі до відео.

Поповнення "обмінного фонду" відбулося завдяки діям бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" і 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина", 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж", ДШВ і штурмових підрозділів ЗСУ.

"Кожен ворог, взятий в полон, наближає повернення наших побратимів з неволі", - вказується у повідомленні.

Нагадаємо

Минулого тижня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про зростання випадків відмови російських військових виконувати бойові накази.

Українські захисники звільнили Кучерів Яр на Донеччині: понад 50 окупантів взято в полон22.10.25, 18:31 • 4186 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Збройні сили України
Україна