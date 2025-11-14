Українські військові показали захоплення у полон 21 російського окупанта на Донеччині
Київ • УНН
Сили оборони України взяли в полон 21 російського військовослужбовця на Добропільському та Костянтинівському напрямках Донецької області. Це поповнення обмінного фонду сприяє поверненню українських захисників з полону.
Сили оборони України продовжують поповнювати "обмінний фонд". Цього разу захисники взяли в полон 21 росіянина на Донеччині, інформує УНН із посиланням на повідомлення 1-го корпусу НГУ "Азов".
Деталі
Українські воїни показали 21 росіянина, які потрапили в полон на Добропільському і Костянтинівському напрямках.
Хтось здався добровільно, когось довелося змушувати скласти зброю. Але для них це - найкращий фінал
Поповнення "обмінного фонду" відбулося завдяки діям бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" і 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина", 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж", ДШВ і штурмових підрозділів ЗСУ.
"Кожен ворог, взятий в полон, наближає повернення наших побратимів з неволі", - вказується у повідомленні.
Нагадаємо
Минулого тижня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про зростання випадків відмови російських військових виконувати бойові накази.
